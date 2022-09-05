Cem Yılmaz’ın Yeni Filmi Ortaya Çıktı! Oyuncu Kadrosu Tek Tek Açıklandı; Bu Kez Bambaşka Bir Şey Olacak! Gümbür Gümbür Geliyorlar…
Son dönemlerde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka polemiği ile gündemlerden düşmeyen usta komedyen Cem Yılmaz, yeni bir film için hazırlıklara başladığını duyurdu. En son Netflix isimli dijital yayın platformundan yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, bu kez de daha önce yarattığı bir karaktere odaklanan yeni bir film ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. İşte detaylar...
Son dönemlerde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka polemiği ile gündemlerden düşmeyen usta komedyen Cem Yılmaz, yeni bir film için hazırlıklara başladığını duyurdu. En son Netflix isimli dijital yayın platformundan yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, bu kez de daha önce yarattığı bir karaktere odaklanan yeni bir film ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Cem Yılmaz’ın yeni filminin adı ise, “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” oldu. Peki, Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmi ne zaman vizyona girecek? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.