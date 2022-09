Cem Yılmaz’ın Yeni Filmi Ortaya Çıktı! Oyuncu Kadrosu Tek Tek Açıklandı; Bu Kez Bambaşka Bir Şey Olacak! Gümbür Gümbür Geliyorlar…

Son dönemlerde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka polemiği ile gündemlerden düşmeyen usta komedyen Cem Yılmaz, yeni bir film için hazırlıklara başladığını duyurdu. En son Netflix isimli dijital yayın platformundan yayınlanan Erşan Kuneri isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, bu kez de daha önce yarattığı bir karaktere odaklanan yeni bir film ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Cem Yılmaz’ın yeni filminin adı ise, “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” oldu. Peki, Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filmi ne zaman vizyona girecek? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

