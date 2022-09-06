Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemlerin etkileri pek çok alanda görülmeye devam ediyor. Yaşanan bu ekonomik problemlerden etkilenen en büyük alanlardan biri de akaryakıtlar. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile günden güne pahalılaşmaya devam eden ürünler listesinde başı çeken akaryakıtlarda her ne kadar haberler genellikle zam yönlü de olsa indirim haberleri de gelmekteydi. Geçtiğimiz günlerde de motorin ve benzinin zamlanmaları sonrasında büyük bir indirim getirilmişti. Ancak getirilen indirim henüz otomobil sahiplerini rahatlatmışken dün gece itibari ile yayınlanan yeni tarifede benzin ve motorine yeniden zam getirilirken, kullanıcısı oldukça yüksek olan LPG’ye ise indirim getirildiği açıklandı. Yayınlanan yeni zam ve indirimler ile güncel 6 Eylül 2022 akaryakıt fiyat listesi ise şu şekilde.

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