Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarının büyük dikkatle takip edildiği son günlerde araç sahiplerini sevindiren dev indirimin arkasından motorine ve benzine zam, LPG’ye ise indirim yapıldığı haberi yayınlandı. Araç sahiplerini hayrete düşüren bu durum ile ilgili zam, indirim ve güncel 6 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları listesi ise şu şekilde.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemlerin etkileri pek çok alanda görülmeye devam ediyor. Yaşanan bu ekonomik problemlerden etkilenen en büyük alanlardan biri de akaryakıtlar. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile günden güne pahalılaşmaya devam eden ürünler listesinde başı çeken akaryakıtlarda her ne kadar haberler genellikle zam yönlü de olsa indirim haberleri de gelmekteydi. Geçtiğimiz günlerde de motorin ve benzinin zamlanmaları sonrasında büyük bir indirim getirilmişti. Ancak getirilen indirim henüz otomobil sahiplerini rahatlatmışken dün gece itibari ile yayınlanan yeni tarifede benzin ve motorine yeniden zam getirilirken, kullanıcısı oldukça yüksek olan LPG’ye ise indirim getirildiği açıklandı. Yayınlanan yeni zam ve indirimler ile güncel 6 Eylül 2022 akaryakıt fiyat listesi ise şu şekilde.
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06 Eyl 2022 - 09:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.