Hadise ve Mehmet Dinçerler’den Kahreden Haber Geldi! Kriz Aşılmadı, Soluklar Mahkemede Alındı! Sadece 4 Ay Evli Kalmışlardı…
İzmir sahnesinden bu yana evliliğinde kriz olduğu düşünülen Hadise, konuya nihayet bir açıklama getirdi. Mehmet Dinçerler ile boşanacakları iddialarına yanıt veren Hadise, yaptığı açıklama ile kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi. İşte detaylar...
İzmir sahnesinden bu yana evliliğinde kriz olduğu düşünülen Hadise, konuya nihayet bir açıklama getirdi. Mehmet Dinçerler ile boşanacakları iddialarına yanıt veren Hadise, yaptığı açıklama ile kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi. Peki, Mehmet Dinçerler ile Hadise boşanıyor mu? Mehmet Dinçerler ile Hadise neden boşanıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Eyl 2022 - 16:24 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.