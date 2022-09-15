- 15 Eyl 2022 - 16:24 G: 15 Eyl 2022 - 16:27

Hadise ve Mehmet Dinçerler’den Kahreden Haber Geldi! Kriz Aşılmadı, Soluklar Mahkemede Alındı! Sadece 4 Ay Evli Kalmışlardı…

İzmir sahnesinden bu yana evliliğinde kriz olduğu düşünülen Hadise, konuya nihayet bir açıklama getirdi. Mehmet Dinçerler ile boşanacakları iddialarına yanıt veren Hadise, yaptığı açıklama ile kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi. İşte detaylar...

İzmir sahnesinden bu yana evliliğinde kriz olduğu düşünülen Hadise, konuya nihayet bir açıklama getirdi. Mehmet Dinçerler ile boşanacakları iddialarına yanıt veren Hadise, yaptığı açıklama ile kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi. Peki, Mehmet Dinçerler ile Hadise boşanıyor mu? Mehmet Dinçerler ile Hadise neden boşanıyor? İşte, detaylar…

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15 Eyl 2022 - 16:24 - Magazin

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