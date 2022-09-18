Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”

Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren Hadise, eşi Mehmet Dinçerler’in kendisini kısıtlaması ve kıskanmasına dayanamayarak; boşanma kararı almıştı. Kendisine Mehmet Dinçerler’in psikolojik baskı uyguladığını açıklayan Hadise, boşanma kararından sonra 3 – 4 gün sonra sahneye çıktı ve sevenlerinin karşısında öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı!

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