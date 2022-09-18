- 18 Eyl 2022 - 09:58 G: 18 Eyl 2022 - 10:28

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığını duyuran Hadise, Mehmet Dinçerler’e çok fena laf soktu! “Al başına çal” diyen Hadise, 83 milyonun önünde Mehmet Dinçerler’i yerin dibine soktu! Sevenlerinden binlerce destek alan Hadise’nin bu hamlesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Hadise ne yaptı?

Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren Hadise, eşi Mehmet Dinçerler’in kendisini kısıtlaması ve kıskanmasına dayanamayarak; boşanma kararı almıştı. Kendisine Mehmet Dinçerler’in psikolojik baskı uyguladığını açıklayan Hadise, boşanma kararından sonra 3 – 4 gün sonra sahneye çıktı ve sevenlerinin karşısında öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı!

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18 Eyl 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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