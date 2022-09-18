Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”
Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığını duyuran Hadise, Mehmet Dinçerler’e çok fena laf soktu! “Al başına çal” diyen Hadise, 83 milyonun önünde Mehmet Dinçerler’i yerin dibine soktu! Sevenlerinden binlerce destek alan Hadise’nin bu hamlesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Hadise ne yaptı?
Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren Hadise, eşi Mehmet Dinçerler’in kendisini kısıtlaması ve kıskanmasına dayanamayarak; boşanma kararı almıştı. Kendisine Mehmet Dinçerler’in psikolojik baskı uyguladığını açıklayan Hadise, boşanma kararından sonra 3 – 4 gün sonra sahneye çıktı ve sevenlerinin karşısında öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.