Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın geri döneceği kesinleşti! Taner’in Aylin’e çekmiş olduğu restse sosyal medyanın gündemi oldu! Tüm Gedeli’yi sallayan bu rest sonrasında senarist büyük müjdeyi duyurdu! Peki, neler olacak?
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin yokluğu bariz bir şekilde öne çıkıyordu. Dilek karakterinin yerine gelen Aylin karakteri ise seyircilerin sinirlerini zıplatmıştı. Şimdiyse Gönül Dağı dizisinden Dilek’in yeniden geleceği ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.