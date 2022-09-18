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18 Eyl 2022 - 10:53

Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın geri döneceği kesinleşti! Taner’in Aylin’e çekmiş olduğu restse sosyal medyanın gündemi oldu! Tüm Gedeli’yi sallayan bu rest sonrasında senarist büyük müjdeyi duyurdu! Peki, neler olacak?