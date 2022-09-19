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19 Eyl 2022 - 16:09

Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...”

Yıllardır Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş, yani Yüsra Geyik bembeyaz elbisesinin içine çamaşır giymeyince ortalık yangın yerine döndü. Hem göğüs hem bacak aynı zamanda da sırt dekoltesi veren güzel oyuncu yürekleri yaktı geçti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan o kıyafeti ve pozları sizin için mercek altına aldık.