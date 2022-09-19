- 19 Eyl 2022 - 16:09

Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...”

Yıllardır Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş, yani Yüsra Geyik bembeyaz elbisesinin içine çamaşır giymeyince ortalık yangın yerine döndü. Hem göğüs hem bacak aynı zamanda da sırt dekoltesi veren güzel oyuncu yürekleri yaktı geçti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan o kıyafeti ve pozları sizin için mercek altına aldık.

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana bir an olsun heyecanının düşmediği dizi olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Ekranlarda resmen gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik’in son halini görenler şok oldu. İşte tüm detaylar.

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19 Eyl 2022 - 16:09 Ankara- Yaşam

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