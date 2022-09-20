Selin Ciğerci’nin Son Halini Gören Donup Kaldı! Boşanmanın Ardından Yaptıkları Akılları Beyinleri Yakıyor! “Sana Ne Oldu!”
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, şimdilerde değişimi ile adından sıkça söz ettirir oldu. Özellikle boşanmasının ardından bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci’nin estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edildi. Selin Ciğerci, o iddialar ile ilgili konuştu. İşte detaylar...
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, şimdilerde değişimi ile adından sıkça söz ettirir oldu. Özellikle boşanmasının ardından bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci’nin estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edildi. Selin Ciğerci, o iddialar ile ilgili konuştu. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir değişim geçirdi? Selin Ciğerci, estetik operasyon mu yaptırdı? Selin Ciğerci’nin neresi estetik? İşte, detaylar…
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20 Eyl 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.