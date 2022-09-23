Zerrin Özer’den Ortalığı Ayağa Kaldıracak Sözler! Gözlerinin İçine Baka Baka... Yoruldum Demişti Ama Dayanamadı! Hayranları Bu Haber Karşısında Mutluluktan Gözyaşlarını Tutamayacak... Neler Oluyor?

Sesi ve sahnedeki duruşuyla herkesi büyüleyen şarkılara imza atan ünlü sanatçı Zerrin Özer, hem sanat camiasını hem de sevenlerine oldukça önemli bir konuda açıklama yapan Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda herkesi üzüntüye ve yasa boğacak bir haber vermişti. Şimdiyse yaptığı açıklamayla sosyal medya ve magazin gündemine damga vuran Özer’in o çarpıcı açıklamalarını sizin için mercek altına aldık. İşte ayrıntılar!

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