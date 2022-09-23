- 23 Eyl 2022 - 14:12 G: 23 Eyl 2022 - 14:18

Zerrin Özer’den Ortalığı Ayağa Kaldıracak Sözler! Gözlerinin İçine Baka Baka... Yoruldum Demişti Ama Dayanamadı! Hayranları Bu Haber Karşısında Mutluluktan Gözyaşlarını Tutamayacak... Neler Oluyor?

Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden birisi olan Zerrin Özer’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler geldi. Gözlerinin içine baka baka açıklamalarda bulunan Özer, öncesinde yoruldum deşmişti ama sonrasında dayanamadı. Hayranlarının aldıkları haber karşısında mutluluktan gözyaşlarını tutamayacak. Peki, neler oluyor?

Sesi ve sahnedeki duruşuyla herkesi büyüleyen şarkılara imza atan ünlü sanatçı Zerrin Özer, hem sanat camiasını hem de sevenlerine oldukça önemli bir konuda açıklama yapan Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda herkesi üzüntüye ve yasa boğacak bir haber vermişti. Şimdiyse yaptığı açıklamayla sosyal medya ve magazin gündemine damga vuran Özer’in o çarpıcı açıklamalarını sizin için mercek altına aldık. İşte ayrıntılar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Eyl 2022 - 14:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı!
Hande Sarıoğlu’nun O Görsellerini Görenler “Kör Oldu” Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!” “Yıkıldım!” mask
Hande Sarıoğlu’nun O Görsellerini Görenler “Kör Oldu” Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!” “Yıkıldım!”
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla... mask
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla...
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor! mask
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl… mask
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!” mask
Hadise Boşanma Davası Açtığına Açacağına Bin Pişman Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor; O Detay Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Yok Artık!”
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!” mask
Yıldız Tilbe’den Bomba O Ses Türkiye Açıklaması! Acun Ilıcalı Sinir Krizine Girebilir; Öyle Bir Şeyi İfşa Etti Ki… “Yapma Be!”
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu... mask
Acun Ilıcalı Ölümden Döndü! Hemşire Sevgilisi Bir An Olsun Yanından Ayrılmadı... Taburcu Olduktan Sonra Kazayı Saniye Saniye Anlattı! Herkes Bu Haberi Bekliyordu...
Bir Peri Masalı Dizisinin Onur’u Tarık Emir Tekin’in Kaç Yaşında Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Annesi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı! mask
Bir Peri Masalı Dizisinin Onur’u Tarık Emir Tekin’in Kaç Yaşında Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Annesi Kendisinden Daha Ünlü Çıktı!
Masterchef’te Birinin Hatası Takıma Yansıdı! Dış Oyunda Yaşananlardan Sonra Şefler Çılgına Döndü... Yine Fatma Nur Yine Hata! Takımları Karşı Karşıya Getiren Hamle... mask
Masterchef’te Birinin Hatası Takıma Yansıdı! Dış Oyunda Yaşananlardan Sonra Şefler Çılgına Döndü... Yine Fatma Nur Yine Hata! Takımları Karşı Karşıya Getiren Hamle...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zerrin Özer’den Ortalığı Ayağa Kaldıracak Sözler! Gözlerinin İçine Baka Baka... Yoruldum Demişti Ama Dayanamadı! Hayranları Bu Haber Karşısında Mutluluktan Gözyaşlarını Tutamayacak... Neler Oluyor? mask
Zerrin Özer’den Ortalığı Ayağa Kaldıracak Sözler! Gözlerinin İçine Baka Baka... Yoruldum Demişti Ama Dayanamadı! Hayranları Bu Haber Karşısında Mutluluktan Gözyaşlarını Tutamayacak... Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Bomba Haber! Seyirciler Günlerdir Bunu Bekliyordu; Kanal D “Tamamdır” Dedi, İşlemler Başladı!
Hande Sarıoğlu’nun O Görsellerini Görenler “Kör Oldu” Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!” “Yıkıldım!” mask
Hande Sarıoğlu’nun O Görsellerini Görenler “Kör Oldu” Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!” “Yıkıldım!”
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla... mask
Survivor Yorumcusu Damla Can Nefesleri Kesti! Amuda Kalkarak Poz Verince Olanlar Oldu; “Acun Bile Şok Olur!” Yorumlar Gırla...
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor! mask
Yılmaz Morgül Yaptı Yine Yapacağını! Uzun Süredir Adı Anılmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Ayağa Kalktı; Gören İnanmıyor!
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl… mask
Güvenç Kıraç Eşini Aldattı Mı? Güvenç Kıraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Başak Kıraç ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 12 Yıl…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL