Zerrin Özer’den Ortalığı Ayağa Kaldıracak Sözler! Gözlerinin İçine Baka Baka... Yoruldum Demişti Ama Dayanamadı! Hayranları Bu Haber Karşısında Mutluluktan Gözyaşlarını Tutamayacak... Neler Oluyor?
Türk müziğinin en kıymetli isimlerinden birisi olan Zerrin Özer’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler geldi. Gözlerinin içine baka baka açıklamalarda bulunan Özer, öncesinde yoruldum deşmişti ama sonrasında dayanamadı. Hayranlarının aldıkları haber karşısında mutluluktan gözyaşlarını tutamayacak. Peki, neler oluyor?
Sesi ve sahnedeki duruşuyla herkesi büyüleyen şarkılara imza atan ünlü sanatçı Zerrin Özer, hem sanat camiasını hem de sevenlerine oldukça önemli bir konuda açıklama yapan Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda herkesi üzüntüye ve yasa boğacak bir haber vermişti. Şimdiyse yaptığı açıklamayla sosyal medya ve magazin gündemine damga vuran Özer’in o çarpıcı açıklamalarını sizin için mercek altına aldık. İşte ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.