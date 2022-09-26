Alişan’ın Eşi Buse Varol Yangınları Çıkardı! İncecik Belini Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Kanıtladı; Nefesler Kökten Kesildi! “Mest Olduk!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme yine bomba gibi düştü. Kış ayından beri zayıflamak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un üzerine yapışan kıyafetleriyle incecik belini kanıtlaması; nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi birbirinden başarılı dizilerle anılan Buse Varol, yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara geleceğini dile getirmişti ama dizisi hakkında bir açıklama yapmamıştı. Güzel oyuncu Varol, yeni dizisi için 50 santimden fazla incelmişti. Hem incelen hem de güzelleşen Buse Varol’un son paylaşımı akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.