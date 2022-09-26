Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Eyl 2022 - 21:34

Alişan’ın Eşi Buse Varol Yangınları Çıkardı! İncecik Belini Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Kanıtladı; Nefesler Kökten Kesildi! “Mest Olduk!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme yine bomba gibi düştü. Kış ayından beri zayıflamak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un üzerine yapışan kıyafetleriyle incecik belini kanıtlaması; nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…