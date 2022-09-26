- 26 Eyl 2022 - 21:34 G: 26 Eyl 2022 - 21:56

Alişan’ın Eşi Buse Varol Yangınları Çıkardı! İncecik Belini Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Kanıtladı; Nefesler Kökten Kesildi! “Mest Olduk!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme yine bomba gibi düştü. Kış ayından beri zayıflamak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un üzerine yapışan kıyafetleriyle incecik belini kanıtlaması; nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi birbirinden başarılı dizilerle anılan Buse Varol, yakın zamanda yeni bir diziyle ekranlara geleceğini dile getirmişti ama dizisi hakkında bir açıklama yapmamıştı. Güzel oyuncu Varol, yeni dizisi için 50 santimden fazla incelmişti. Hem incelen hem de güzelleşen Buse Varol’un son paylaşımı akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Eyl 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği! mask
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği!
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi? mask
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi?
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!” mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim... mask
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe… mask
İlayda Alişan’ın Ev Hali Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Koltukta Öyle Pozlar Verdi Ki… “Bir Manzara Oluşundan Habersiz Duruşun!” Alevler Peşpeşe…
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!... mask
Hadise'ye Boşanma Yaramadı Bir Açıldı Bir Açıldı! Konserde Yaptıkları Olay Oldu! Aman Mehmet İzlemesin!...
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var! mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var!
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri… mask
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri…
Pelin Karahan’ın Dantelli Mayosu Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” İncecik Bel, Kusur Bulunmayan Fizik… Sosyal Medyayı Cayır Cayır Yaktı… mask
Pelin Karahan’ın Dantelli Mayosu Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” İncecik Bel, Kusur Bulunmayan Fizik… Sosyal Medyayı Cayır Cayır Yaktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği! mask
Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır’ın Kızı Selvi Son Hali İle Herkesi Şaşırtıyor! Oyunculuğu Bırakı Yaptığı İş İse Bambaşka! İşte Fatma Büşra Ayaydın’ın Son Hali ve Mesleği!
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!” mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Çıldırtacak Paylaşım! Sosyal Medyayı Yıktı Geçti; Boşanmadan Birkaç Hafta Sonra… “Umarım Şakadır Bu!”
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim... mask
Yargı Dizisinde Neva’yı Kimin Öldürdüğü Basına Sızdı! Senaristin Etekleri Tutuşmaya Başladı; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer O İsim...
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı! “Cebimdeki Son Yirmi Lirayla Yüzleşiyorum!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri… mask
Magazin Dünyasında Büyük Bomba! Oyuncu Kubilay Aka ve Fenomen Danla Bilic Kameralara Öyle Ykalandı Ki… Meğer O Tarihten Beri…
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var! mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Yaşadıkları Öyle Bir Şeyler Dedi Ki… “Burası Gerçekten Çok Zor!” Çekilmesine Ramak Var!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL