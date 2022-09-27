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27 Eyl 2022 - 11:17

Teşkilat Dizisinin Yeni Sezonu Ne Zaman? Teşkilat Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak? Teşkilat Dizisinin Yeni Oyuncuları Kimler?

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, diğer sezon dizileri seyircisi ile buluşmaya başlamasına karşın henüz ekranlardaki yerini almaya başlamadı. Bu nedenle seyircisini bir hayli endişelendiren Teşkilat dizisinin yeni sezonda seyirci karşısına çıkıp, çıkmayacağı ve veda ettiği oyuncuları yerine kimleri kadrosuna dahil edileceği merak ile takip edilir hale geldi! İşte Teşkilat Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...