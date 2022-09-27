Sıla Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Emanet Dizisinde Fırtınalar Koparmıştı; Yaşıyla Sevenlerini Şaşırttı! Meğer Güzel Oyuncu…
Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet isimli yapımdan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, şimdilerde yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Öte yandan yeni rolü için hazırlık yaptığı bilinen Sıla Türkoğlu’nun aşk yaşamındaki gelişme ise, herkesi şaşırttı! İşte Sıla Türkoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet isimli yapımdan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, şimdilerde yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Öte yandan yeni rolü için hazırlık yaptığı bilinen Sıla Türkoğlu’nun aşk yaşamındaki gelişme ise, herkesi şaşırttı! Peki, Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Sıla Türkoğlu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sıla Türkoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Eyl 2022 - 12:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.