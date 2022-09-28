Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Eyl 2022 - 20:48

İbrahim Tatlıses Çarşafın Arkasında Yeni Sevgilisini Saklamış! 43 Yaş Farkından Sonra Yine Yaptı Yapacağını… Son Dakika Haberi Geldi; Sosyal Medya Karıştı!

Her hamlesi ayrı bir olay yaratan İbrahim Tatlıses, bu kez linç üzerine linç yedi. En son olarak kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle şoku yaşatan Tatlıses bu kez yaptı yapacağını… Son dakika haberi gelince sosyal medya resmen sallandı! Peki, Tatlıses’in yeni aşkı kim?