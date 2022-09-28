- 28 Eyl 2022 - 20:48 G: 28 Eyl 2022 - 20:49

İbrahim Tatlıses Çarşafın Arkasında Yeni Sevgilisini Saklamış! 43 Yaş Farkından Sonra Yine Yaptı Yapacağını… Son Dakika Haberi Geldi; Sosyal Medya Karıştı!

Her hamlesi ayrı bir olay yaratan İbrahim Tatlıses, bu kez linç üzerine linç yedi. En son olarak kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle şoku yaşatan Tatlıses bu kez yaptı yapacağını… Son dakika haberi gelince sosyal medya resmen sallandı! Peki, Tatlıses’in yeni aşkı kim?

Oğlu Ahmet Tatlıses’le kısa bir süre önce birbirine giren İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan sonra oğlunun yanına gelmesinin şov olduğunu açıklamıştı. Ahmet Tatlıses ise iddiaları yalanlayarak; “Benim işim şov yapmak değil, o daha iyi bilir” yorumunda bulunmuştu. Aşklarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Tatlıses, bu kez herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

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28 Eyl 2022 - 20:48 Ankara- Yaşam

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