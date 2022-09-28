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28 Eyl 2022 - 20:11

Yargı Dizisinden Kahreden Haber Geldi: Final Oluyor! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Birbirine Girince… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Bitiş Tarihi…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’dan kahreden haber geldi. Final olduğu kesinleşen Yargı dizisi, sevenlerini ayağa kaldırdı! Başrol oyuncuları olan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu birbirine girince öyle şeyler yaşandı ki, akıllar almadı! Peki, ekranların fenomen dizisi Yargı’nın bitiş tarihi ne zaman?