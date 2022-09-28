- 28 Eyl 2022 - 20:11 G: 28 Eyl 2022 - 20:13

Yargı Dizisinden Kahreden Haber Geldi: Final Oluyor! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Birbirine Girince… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Bitiş Tarihi…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’dan kahreden haber geldi. Final olduğu kesinleşen Yargı dizisi, sevenlerini ayağa kaldırdı! Başrol oyuncuları olan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu birbirine girince öyle şeyler yaşandı ki, akıllar almadı! Peki, ekranların fenomen dizisi Yargı’nın bitiş tarihi ne zaman?

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümünde yine olaylar karışmıştı. Yeni sezona gümbür gümbür başlayan Yargı dizisinin final kararı ise ikinci sezonun başlarında verildi. Etken olarak ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun kavgası oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eyl 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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