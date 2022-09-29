- 29 Eyl 2022 - 10:54 G: 29 Eyl 2022 - 10:58

Gülse Birsel Yeni Filmi İçin Çalışmalara Başladı! Gülse Birsel’in Yeni Filmi Yılbaşı Gecesi Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Oyuncuları Kimlerdir?

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Yılbaşı Gecesi filmi, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile seyircisine müjdeyi verdi. Yeni bir film projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel, Yılbaşı Gecesi filminin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyurunun ardından ise, Yılbaşı Gecesi filminin kadrosu ve konusu hemen ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Yılbaşı Gecesi filmi, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile seyircisine müjdeyi verdi. Yeni bir film projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel, Yılbaşı Gecesi filminin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyurunun ardından ise, Yılbaşı Gecesi filminin kadrosu ve konusu hemen ortaya çıktı! Peki, Gülse Birsel yeni filmi nasıl, adı ne? Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi neyi anlatıyor? Yılbaşı Gecesi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Yılbaşı Gecesi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

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29 Eyl 2022 - 10:54 - Dizi Haberleri

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