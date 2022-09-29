Gülse Birsel Yeni Filmi İçin Çalışmalara Başladı! Gülse Birsel’in Yeni Filmi Yılbaşı Gecesi Neyi Anlatıyor? Yılbaşı Gecesi Oyuncuları Kimlerdir?
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Yılbaşı Gecesi filmi, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile seyircisine müjdeyi verdi. Yeni bir film projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel, Yılbaşı Gecesi filminin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyurunun ardından ise, Yılbaşı Gecesi filminin kadrosu ve konusu hemen ortaya çıktı! İşte detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Yılbaşı Gecesi filmi, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile seyircisine müjdeyi verdi. Yeni bir film projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Gülse Birsel, Yılbaşı Gecesi filminin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu duyurunun ardından ise, Yılbaşı Gecesi filminin kadrosu ve konusu hemen ortaya çıktı! Peki, Gülse Birsel yeni filmi nasıl, adı ne? Gülse Birsel’in yeni filmi Yılbaşı Gecesi neyi anlatıyor? Yılbaşı Gecesi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Yılbaşı Gecesi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…
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29 Eyl 2022 - 10:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.