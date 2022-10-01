Survivor Ayşe TRT1’in Efsane Dizisiyle Anlaştı! Oyuncu Olmayı Kafaya Koymuştu; Acun Ilıcalı Bizzat Görüşmeleri Tamamladı! Gümbür Gümbür Geliyor; O Dizi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına iki kez üst üste katılan Ayşe Yüksel, yarışmada bombaları patlatmıştı. İlk kez 2021 döneminde görülen Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılarak sevenlerini şaşırtmıştı. All Star’a katılmayacağını belirtmesine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra giriş yapan Ayşe Yüksel, bu kez 4. olarak Survivor’dan ayrılmıştı. Yarışmadan sonra dizi çalışmalarına başlayan Ayşe Yüksel’in TRT1’in efsane dizisine giriş yaptığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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