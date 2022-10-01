Survivor Ayşe TRT1’in Efsane Dizisiyle Anlaştı! Oyuncu Olmayı Kafaya Koymuştu; Acun Ilıcalı Bizzat Görüşmeleri Tamamladı! Gümbür Gümbür Geliyor; O Dizi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, efsanevi diziyle anlaşmaları yaptı. Artık TRT1 ekranlarında boy gösterecek olan Ayşe Yüksel, herkesin şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın bizzat görüşmeleri yaptığı ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. Peki, Ayşe Yüksel TRT1’in hangi dizisiyle çalışmalara başladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına iki kez üst üste katılan Ayşe Yüksel, yarışmada bombaları patlatmıştı. İlk kez 2021 döneminde görülen Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılarak sevenlerini şaşırtmıştı. All Star’a katılmayacağını belirtmesine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra giriş yapan Ayşe Yüksel, bu kez 4. olarak Survivor’dan ayrılmıştı. Yarışmadan sonra dizi çalışmalarına başlayan Ayşe Yüksel’in TRT1’in efsane dizisine giriş yaptığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.