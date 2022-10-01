Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 18’lik kadrosu kurulmuş ve yarışmacılar savaş vermeye başlamıştı. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele vererek; dokunulmazlığı kazanmak için uğraşmışlardı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan taraf olmuştu. Mavi takım oyuncusu Büşra ise şefleri etkileyen bir tabak yapmıştı ama bireysel dokunulmazlığı Tolga’ya vermişti. Yarışmada fırtınalar estiren Büşra Zambak’ın hal ve hareketleri tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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