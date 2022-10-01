Masterchef Büşra Çok Fena Patladı! Suçları Örtbas Edildi; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırmış Durumda! “Fatma Nur Bile Sizden Daha İyi!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Büşra çok fena patladı! Suçları örtbas edilen Büşra Zambak’ın bu hallerine şefler bile ne diyeceğini şaşırdı! “Fatma Nur bile sizden daha iyi” yorumlarını alan Masterchef yarışmacısı Büşra, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 18’lik kadrosu kurulmuş ve yarışmacılar savaş vermeye başlamıştı. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele vererek; dokunulmazlığı kazanmak için uğraşmışlardı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan taraf olmuştu. Mavi takım oyuncusu Büşra ise şefleri etkileyen bir tabak yapmıştı ama bireysel dokunulmazlığı Tolga’ya vermişti. Yarışmada fırtınalar estiren Büşra Zambak’ın hal ve hareketleri tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.