Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike hakkında ortaya çıkan gerçekler tüyleri ürpertti! Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen bu olay sonrasında öğrenenler ise kulaklarına inanmak istemedi. Meğer Masterchef yarışmasında fırtınalar estiren Atike…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında fırtınalar estiren Atike Bozkaya, yedeklerden yarışmaya girmişti. Başarılı bir şef olduğunu her fırsatta kanıtlayan Atike, hassas ruhunu ön plana çıkarıyordu. Gerçekleri çatır çatır herkesin yüzüne vurmasıyla bilinen Atike Bozkaya daha yarışmaya katıldığı ilk bölümde yarışmacılara bomba itiraflarda bulunmuştu. Aile hayatıyla herkesi şok içerisinde bırakan Atike hakkında ortaya çıkanlar ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.