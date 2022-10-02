Masterchef Atike Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Uzundan Bile Geçmezdi Ama… Duyanlar Kulaklarına İnanmak İstemiyor! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında fırtınalar estiren Atike Bozkaya, yedeklerden yarışmaya girmişti. Başarılı bir şef olduğunu her fırsatta kanıtlayan Atike, hassas ruhunu ön plana çıkarıyordu. Gerçekleri çatır çatır herkesin yüzüne vurmasıyla bilinen Atike Bozkaya daha yarışmaya katıldığı ilk bölümde yarışmacılara bomba itiraflarda bulunmuştu. Aile hayatıyla herkesi şok içerisinde bırakan Atike hakkında ortaya çıkanlar ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

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