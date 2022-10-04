- 04 Eki 2022 - 19:56 G: 04 Eki 2022 - 20:15

Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”

Geçtiğimiz günlerde bomba bir evlenme teklifi alan Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı düğün tarihi sonunda ortaya çıktı! 2 milyon liralık evlenme teklifinden sonra gelen bu iddia; sevenlerini havalara uçurdu. Öyle ki, birçok kişi duygulanarak, “Gelin olmuş gidiyorsun” yorumlarında bulundu! İşte Ebru Gündeş’in merak edilen düğün tarihi…

2021 yılının yaz aylarında Hadise’nin Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’la ilişkisinin olduğu yönünde iddialar gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Hadise, bu iddiaları ışık hızında yalanmıştı ama Ebru Gündeş, 10 yıllık eşiyle tüm bağlarını koparmış ve soluğu mahkemede almıştı. Boşanmanın ardından güzeller güzeli sanatçı Ebru Gündeş’in ismi birçok isimle anılmıştı ama Gündeş gerçek aşkı kendisinden 19 yaş küçük olan Rassan Khoshnaw’da bulmuştu. Peki, ikili ne zaman dünya evine girecek?

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04 Eki 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!” mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”
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