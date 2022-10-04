Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”
Geçtiğimiz günlerde bomba bir evlenme teklifi alan Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı düğün tarihi sonunda ortaya çıktı! 2 milyon liralık evlenme teklifinden sonra gelen bu iddia; sevenlerini havalara uçurdu. Öyle ki, birçok kişi duygulanarak, “Gelin olmuş gidiyorsun” yorumlarında bulundu! İşte Ebru Gündeş’in merak edilen düğün tarihi…
2021 yılının yaz aylarında Hadise’nin Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’la ilişkisinin olduğu yönünde iddialar gündeme gelince ağızlar açık kalmıştı. Hadise, bu iddiaları ışık hızında yalanmıştı ama Ebru Gündeş, 10 yıllık eşiyle tüm bağlarını koparmış ve soluğu mahkemede almıştı. Boşanmanın ardından güzeller güzeli sanatçı Ebru Gündeş’in ismi birçok isimle anılmıştı ama Gündeş gerçek aşkı kendisinden 19 yaş küçük olan Rassan Khoshnaw’da bulmuştu. Peki, ikili ne zaman dünya evine girecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.