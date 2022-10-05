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05 Eki 2022 - 21:40

Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...

Yaygın mağaza yapısı ile yaptığın kampanyaları tüm vatandaşlara ulaştıran Carrefoursa market, artan tüm fiyatlara rağmen inanılmaz indirim kampanyasını yayınladı. En çok talep gören onlarca üründe indirime giden Carrefoursa market, fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.