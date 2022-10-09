Masterchef Serpilay Annesinin Yanına Gönderildi, Gönderilecek! Elleri Kolları Bağlandı! Milyonlar Yaka Silkmeye Başladı… Masterchef Tarihi Böyle Bir Şey Görmedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık çok fena karıştı! Serpilay’ın annesine gönderilmesine ramak kaldığı görüldü. Elleri kolları bağlanan ismin yaptıklarına ise milyonlar yaka silkmeye başladı! Masterchef yarışmasının daha önce böyle bir yarışmacıyla karşılaşmadığı da görülmüş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım, yayınlanan bölümde ödül için savaş vermişlerdi. Kazanan takımdan sadece 3 kişi ailesiyle görüşmüş ve kahvaltı yapmışlardı. Yarışmada bulunan Serpilay ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.