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09 Eki 2022 - 20:05

Masterchef Serpilay Annesinin Yanına Gönderildi, Gönderilecek! Elleri Kolları Bağlandı! Milyonlar Yaka Silkmeye Başladı… Masterchef Tarihi Böyle Bir Şey Görmedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık çok fena karıştı! Serpilay’ın annesine gönderilmesine ramak kaldığı görüldü. Elleri kolları bağlanan ismin yaptıklarına ise milyonlar yaka silkmeye başladı! Masterchef yarışmasının daha önce böyle bir yarışmacıyla karşılaşmadığı da görülmüş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…