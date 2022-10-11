- 11 Eki 2022 - 09:48 G: 11 Eki 2022 - 09:55

Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!

Altın fiyatları, artık dizleri dövdürmeye başladı! Öyle bir çakılma yaşandı ki, birçok kişi 100 yıl geçse bile toplanmayacağına dair yorumlarda bulundu! Altın alanların kara kara düşünmesine neden altın hakkında birçok kişi ise “Şimdi naneyi yedik” yorumlarında bulundular! Kimsenin gözüne uyku sokmayan altın, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Altın, geçtiğimiz hafta, yükseliş yaşayarak güne başlamıştı. En hızlı yükselen ve değer kazanan değerli emtialar arasında boy gösteren altın, 11 Ekim itibariyle sert bir düşüş yaşadı. 1000 liranın altına inen altın, alıcısının ve yatırımcısının dizlerine dövmesine neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eki 2022 - 09:48 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar… mask
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar…
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu…
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler… mask
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler…
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu! mask
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Kötü Haber! Aşkları Bitti! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Neden Ayrıldı? Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Nasıl Tanıştı? mask
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Kötü Haber! Aşkları Bitti! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Neden Ayrıldı? Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Nasıl Tanıştı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL