Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!

Altın, geçtiğimiz hafta, yükseliş yaşayarak güne başlamıştı. En hızlı yükselen ve değer kazanan değerli emtialar arasında boy gösteren altın, 11 Ekim itibariyle sert bir düşüş yaşadı. 1000 liranın altına inen altın, alıcısının ve yatırımcısının dizlerine dövmesine neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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