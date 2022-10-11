Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!
Altın fiyatları, artık dizleri dövdürmeye başladı! Öyle bir çakılma yaşandı ki, birçok kişi 100 yıl geçse bile toplanmayacağına dair yorumlarda bulundu! Altın alanların kara kara düşünmesine neden altın hakkında birçok kişi ise “Şimdi naneyi yedik” yorumlarında bulundular! Kimsenin gözüne uyku sokmayan altın, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Altın, geçtiğimiz hafta, yükseliş yaşayarak güne başlamıştı. En hızlı yükselen ve değer kazanan değerli emtialar arasında boy gösteren altın, 11 Ekim itibariyle sert bir düşüş yaşadı. 1000 liranın altına inen altın, alıcısının ve yatırımcısının dizlerine dövmesine neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.