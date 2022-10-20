Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!”

Baht Oyunu dizisinde tanışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüşlerdi. Yaklaşık 10 ay kadar birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Cemre Baysel, biricik sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ı Intagram’dan takipten çıkmış, çok geçmeden Aytaç Şaşmaz’da Baysel’i takip etmeyi bırakmıştı. Aşklarının bittiğini gösteren ikili, sevenlerini yerle bir etmişti. Ayrılık sonrasında tatile çıkan Cemre Baysel, siyah bikinisiyle alev alev yaktı! Peki, Cemre Baysel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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