Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel, kısa bir süre önce yollarını ayırdığı Aytaç Şaşmaz’ı resmen pişman ettirecek. Aşk acısını unuttuğunu gösteren Cemre Baysel bikinili kareleriyle adeta “Sensizde mutluyum” dedi! Herkes ağlayıp sızlamasını bekliyordu ama yaşananlar şok içerisinde bıraktı. İşte milyonların “Aytaç ne kaybettiğine dön bak” dediği o pozlar…
Baht Oyunu dizisinde tanışan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, dizi aşkını gerçeğe dönüştürmüşlerdi. Yaklaşık 10 ay kadar birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Cemre Baysel, biricik sevgilisi Aytaç Şaşmaz’ı Intagram’dan takipten çıkmış, çok geçmeden Aytaç Şaşmaz’da Baysel’i takip etmeyi bırakmıştı. Aşklarının bittiğini gösteren ikili, sevenlerini yerle bir etmişti. Ayrılık sonrasında tatile çıkan Cemre Baysel, siyah bikinisiyle alev alev yaktı! Peki, Cemre Baysel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.