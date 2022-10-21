Masterchef Fatma Nur Milyonların Önünde Aşkını Bas Bas Bağırdı! “Kalbim Eridi!” Kurları, Cilveleri Boyunu Aştı... Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçirilen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef yarışmasında sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Birbirinden farklı tartışmaların arka arkaya yaşandığı yarışmada Barış ve Fatma Nur arasındaki gerilim yerini flörtleşmeye bıraktı. Herkesin kahkahalara boğulduğu o anlarsa sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki, neler oldu?

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