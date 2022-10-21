- 21 Eki 2022 - 16:57 G: 21 Eki 2022 - 17:11

Masterchef Fatma Nur Milyonların Önünde Aşkını Bas Bas Bağırdı! “Kalbim Eridi!” Kurları, Cilveleri Boyunu Aştı... Neler Oluyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masterchef yarışmasında Fatma Nur milyonların önünde aşkını haykırdı. Bas bas bağıra bağıra aşkını haykıran yarışmacının cilveleri kurları resmen boyunu aştı. İzleyiciler ve şefler şaşkınlık yaşarken sosyal medyada resmen ayağa kalktı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçirilen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef yarışmasında sular bir an olsun durulmak bilmiyor. Birbirinden farklı tartışmaların arka arkaya yaşandığı yarışmada Barış ve Fatma Nur arasındaki gerilim yerini flörtleşmeye bıraktı. Herkesin kahkahalara boğulduğu o anlarsa sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki, neler oldu?

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21 Eki 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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