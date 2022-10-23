- 23 Eki 2022 - 11:26 G: 23 Eki 2022 - 11:52

Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…

Söz, Her Yerde Sen ve birçok başarılı projede bulunan Aybüke Pusat, iç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı. Hayranlarından “Doğal afet ya” yorumlarını alan Pusat’a bir bakan bir daha baktı! Hayran bırakan güzeller güzeli oyuncu, fiziğiyle de büyüledi. Oldukça iddialı kıyafetiyle sosyal medyayı sallayan Aybüke Pusat, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Aybüke Pusat’ın çok konuşulan o pozları…

Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün isimli diziyle dönecek olan Aybüke Pusat, hayranlarının yüzlerini güldürmüştü. Uzun süredir ekranlarda bulunmayan Aybüke Pusat’ın partneri ise Engin Öztürk olmuştu. Nisan karakterine hayat verecek olan Aybüke Pusat’ın ikinci kez Engin Öztürk’le partner olması ise yüzleri güldürmüştü. Kadrosunda Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Sap Akkaya, Damla Colbay gibi isimlerin bulunacağı Sıfırıncı Gün dizisi için çekimlerin başladığı biliniyordu. Aybüke Pusat ise sosyal medya üzerinden oldukça iddialı paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Eki 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor… mask
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor…
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!” mask
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!”
Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor… mask
Özcan Deniz Cephesinde Sular Durulmuyor! Sevgilisi Aileyi Darmaduman Etmişti; Kaynanadan Öldürücü Darbe Geldi! Özcan Deniz’in Elleri Kafasında Kara Kara Düşünüyor…
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var! mask
FOX TV İddialı Dizisinin İpini Kesti! Bir Zamanlar Fırtınalar Estiriyordu Ama Eski Tadı Kalmadı… “Güle Güle!” Finale Göbek Atan Bile Var!
Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki… mask
Ebru Polat Aynanın Karşısına Geçip Pijamasını Şak Diye İndirdi! “Bacım Ayıp Diye Bir Şey Var!” Yatak Odasından Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
Ebru Gündeş Sahne Kıyafetiyle Pırlanta Gibi Parladı! Transparan Geçişleriyle Fiziğini Kanıtladı; Kuğu Gibi Süzüldü! “Tam Bir Kraliçe!” Görenler Mest Oluyor… mask
Ebru Gündeş Sahne Kıyafetiyle Pırlanta Gibi Parladı! Transparan Geçişleriyle Fiziğini Kanıtladı; Kuğu Gibi Süzüldü! “Tam Bir Kraliçe!” Görenler Mest Oluyor…
Hadise’nin Eski Kocasına Ailesinden Skandal Rest! Çapkınlıkları Aldı Başını Gidiyor; Öpüşme Videosundan Sonra Dinçerler Konağında Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor? mask
Hadise’nin Eski Kocasına Ailesinden Skandal Rest! Çapkınlıkları Aldı Başını Gidiyor; Öpüşme Videosundan Sonra Dinçerler Konağında Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
Tuzak Dizisinde Skandal Yatak Sahnesi! Kocasının Oğluyla… “Bu Nasıl Dizi!” Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Twitter, Instagram Resen Yıkılıyor! mask
Tuzak Dizisinde Skandal Yatak Sahnesi! Kocasının Oğluyla… “Bu Nasıl Dizi!” Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını! Twitter, Instagram Resen Yıkılıyor!
Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Semih Ertürk’ün Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Cezaevi Olayı Dolandırılıp Duruluyordu; Büyük Bomba Patladı! Meğer Veysel Karakteri… “Yazıklar Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…
Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına… mask
Her An Zengin Olabilirsiniz! Evinizde Bu Telefonlar Varsa Köşeyi Döndünüz; Artık Size “Para Babası” Diyecekler! Tam Tamına…
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenlerin İçi Kaynadı… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor… mask
Masterchef Yarışmasında Saç Baş Yolduran Kavga! Bir Değil, İki Değil, Şeflerin Canına Tak Etti… “Sıtkım Sıyrıldı Hepinizden!” Görenlerin Kanı Çekiliyor…
Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı… mask
Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı…
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!” mask
60’lık Seda Sayan’dan Çıtır Kocasıyla Ateşli Pozlar Verdi! “Bulmuş Tabi Genç Kocayı!” Oğulcan Engin Görse Ne Diyeceğini Şaşırır! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL