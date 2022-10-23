Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…
Söz, Her Yerde Sen ve birçok başarılı projede bulunan Aybüke Pusat, iç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı. Hayranlarından “Doğal afet ya” yorumlarını alan Pusat’a bir bakan bir daha baktı! Hayran bırakan güzeller güzeli oyuncu, fiziğiyle de büyüledi. Oldukça iddialı kıyafetiyle sosyal medyayı sallayan Aybüke Pusat, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Aybüke Pusat’ın çok konuşulan o pozları…
Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün isimli diziyle dönecek olan Aybüke Pusat, hayranlarının yüzlerini güldürmüştü. Uzun süredir ekranlarda bulunmayan Aybüke Pusat’ın partneri ise Engin Öztürk olmuştu. Nisan karakterine hayat verecek olan Aybüke Pusat’ın ikinci kez Engin Öztürk’le partner olması ise yüzleri güldürmüştü. Kadrosunda Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Sap Akkaya, Damla Colbay gibi isimlerin bulunacağı Sıfırıncı Gün dizisi için çekimlerin başladığı biliniyordu. Aybüke Pusat ise sosyal medya üzerinden oldukça iddialı paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.