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23 Eki 2022 - 11:26

Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozları Yürekleri Hoplattı! “Doğal Afet Be!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; Hayran Kalmama Mümkün Değil…

Söz, Her Yerde Sen ve birçok başarılı projede bulunan Aybüke Pusat, iç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı. Hayranlarından “Doğal afet ya” yorumlarını alan Pusat’a bir bakan bir daha baktı! Hayran bırakan güzeller güzeli oyuncu, fiziğiyle de büyüledi. Oldukça iddialı kıyafetiyle sosyal medyayı sallayan Aybüke Pusat, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Aybüke Pusat’ın çok konuşulan o pozları…