Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!
Tarım Kredi Market, Pazar gününe ait bomba indirimini yaptı! Hafta sonuna özel indirimiyle akılları başlardan alan Tarım Kredi Market, son indirimini duyurdu. Çamaşır deterjanı 99 lira, sucuk 27 lira, peynir 52 lira olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, yüzleri güldürdü. Neredeyse birçok ürününü yarı fiyatına satışa çıkaran Tarım Kredi Market, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Marketler arasındaki kapışma en çok müşterilerin yüzünü güldürüyor. Çeşit çeşit indirimlerle müşterilerin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Tarım Kredi Market, hafta sonu için indirimlerine ek indirimler yapıyor. Tüm Türkiye’nin en çok ziyaret ettiği alışveriş mağazalarından biri olan Tarım Kredi Market’in son yapmış olduğu indirimse şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.