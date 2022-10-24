Survivor Evrim Keklik Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Nefes Kesti! 3 Ayda Bambaşka Birisine Dönüştü! “Sen Hayırdır Evo!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da ününe ün katan Evrim Keklik’in sosyal medya paylaşımı ortalığı yakıp yıktı! Derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta nefes kesen Evrim Keklik, 3 ay içerisinde öyle bir değişim yaşadı ki, hayranları “Sen hayırdır Evo” demeden yapamadı! İşte Evrim Keklik’in nefes kesen o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2020 döneminde görünen Evrim Keklik, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı bir yapıya sahip olduğundan çoğu zaman milyonları ikiye ayıran Evrim Keklik, daha sonra yarım kalan işini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına katılmıştı. Defalarca kez pota görmesine rağmen yarışmada sevenleri sayesinde duran Evrim Keklik, yarışmadan sonra büyük bir değişim yaşayarak adeta nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
24 Eki 2022 - 16:53 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.