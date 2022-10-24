Survivor Evrim Keklik Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Nefes Kesti! 3 Ayda Bambaşka Birisine Dönüştü! “Sen Hayırdır Evo!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2020 döneminde görünen Evrim Keklik, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı bir yapıya sahip olduğundan çoğu zaman milyonları ikiye ayıran Evrim Keklik, daha sonra yarım kalan işini tamamlamak adına Survivor 2022 yarışmasına katılmıştı. Defalarca kez pota görmesine rağmen yarışmada sevenleri sayesinde duran Evrim Keklik, yarışmadan sonra büyük bir değişim yaşayarak adeta nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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