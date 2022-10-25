Çok Pis Aldatan Burçları Görenler Şok Oldu! Asla Acımaları Yok! İşte Partnerinin Gözünün İçine Baka Baka Çifter Çifter Sevgili Yapan O Burçlar…
Her burcun karakteristik özellikleri farklı olduğu gibi bu özelliğe bağlı olarak şekillenen aşk yaşamındaki tutumları da farklı farklı gelişiyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sadakatsizliği asla bir yol ya da araç olarak görmezken; bazı burçlar ise, partnerlerini aldatmadan asla duramıyor. İşte çok pis aldatan burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her burcun karakteristik özellikleri farklı olduğu gibi bu özelliğe bağlı olarak şekillenen aşk yaşamındaki tutumları da farklı farklı gelişiyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sadakatsizliği asla bir yol ya da araç olarak görmezken; bazı burçlar ise, partnerlerini aldatmadan asla duramıyor. Partnerlerini aldatmaya doyamayan her ilişkisinde mutlaka yedekte de birilerini bulunduran burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, çok pis aldatan burçlar hangileridir? İşte partnerinin gözünün içine baka baka çifter çifter sevgili yapan o burçlar…
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25 Eki 2022 - 22:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.