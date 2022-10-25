Çok Pis Aldatan Burçları Görenler Şok Oldu! Asla Acımaları Yok! İşte Partnerinin Gözünün İçine Baka Baka Çifter Çifter Sevgili Yapan O Burçlar…

Her burcun karakteristik özellikleri farklı olduğu gibi bu özelliğe bağlı olarak şekillenen aşk yaşamındaki tutumları da farklı farklı gelişiyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sadakatsizliği asla bir yol ya da araç olarak görmezken; bazı burçlar ise, partnerlerini aldatmadan asla duramıyor. Partnerlerini aldatmaya doyamayan her ilişkisinde mutlaka yedekte de birilerini bulunduran burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, çok pis aldatan burçlar hangileridir? İşte partnerinin gözünün içine baka baka çifter çifter sevgili yapan o burçlar…

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