Seda Sayan’dan Çıtır Koca İtirafı! 5 Ay Önce Evlenmişlerdi; Sözleri Ortalığı İnletti… “Nasip Olur Mu? Sanmam!” Meğer Çağlar Ökten…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’dan bomba bir çıtır koca itirafı geldi! Yaklaşık olarak 5 ay önce evlenen çift, sözleriyle ortalığı zangır zangır salladı! “Nasip olur mu böyle aşk? Sanmam” yorumlarına neden olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, ağızların bir kez daha açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Gününde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten’in evlenme teklifi, “PR çalışması” olarak yorumlansa bile Seda Sayan ve Çağlar Ökten her defasında bu iddiaları yalanlamıştı. Aralarının çok iyi olduğunu belirten Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliğinden gelen bir itiraf dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.