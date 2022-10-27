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27 Eki 2022 - 16:10

Masterchef Danilo Şef Acun Ilıcalı'yla Son Dakika Toplantısı Yaptı! İtalya Biletinin Alınması An Meselesi, Yapım Karar Aşamasında... “Güle Güle Şefim!”

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması her yeni bölümüyle seyircileri ekran karşısına toplamaya devam ediyor. Masterchef jüri üyesi Danilo Şefte Acun Ilıcalı’yla son dakika toplantısı yaptı. İtalya biletinin alınması an meselesi olurken karar aşaması süreci de şimdiden başladı. Herkesi şaşkına çeviren bu kararı sizin için mercek altına aldık. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!