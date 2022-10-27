Masterchef Danilo Şef Acun Ilıcalı'yla Son Dakika Toplantısı Yaptı! İtalya Biletinin Alınması An Meselesi, Yapım Karar Aşamasında... “Güle Güle Şefim!”
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması her yeni bölümüyle seyircileri ekran karşısına toplamaya devam ediyor. Masterchef jüri üyesi Danilo Şefte Acun Ilıcalı’yla son dakika toplantısı yaptı. İtalya biletinin alınması an meselesi olurken karar aşaması süreci de şimdiden başladı. Herkesi şaşkına çeviren bu kararı sizin için mercek altına aldık. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan en lezzetli yarışma Masterchef’te tansiyon düşmek bilmezken; finale doğru adım adım ilenirken yarışmacıların da giderek azaldığı yarışmada şimdi de şef krizi boy gösterdi. Peki, Danilo Şefi yarışmadan ayrılmaya iten o karar neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.