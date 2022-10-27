- 27 Eki 2022 - 20:14 G: 27 Eki 2022 - 20:15

Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışması olan Masterchef’te bulunan Burak Kaya, hakkında çıkan o gerçekle herkesi şok içerisinde bıraktı. Eski sevgilisinin o ünlü isim çıkması, ortalığı kattı karıştırdı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama meğer o isimle aylar süren bir aşk yaşamış! İşte milyonların “Neden ayrıldınız be!” dediği o aşk…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya çalışmıştı. Mavi takım oyunu kazanmış; Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesini vermişti. Haftanın ilk eleme adayları ise bu sayede ortaya çıkmıştı. Serpilay ve Burak Kaya ilk eleme adayları olmuştu. Yakışıklılığıyla ön plana çıkan Burak Kaya’nın eski sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

27 Eki 2022 - 20:14 Ankara- Yaşam

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