Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya çalışmıştı. Mavi takım oyunu kazanmış; Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık mücadelesini vermişti. Haftanın ilk eleme adayları ise bu sayede ortaya çıkmıştı. Serpilay ve Burak Kaya ilk eleme adayları olmuştu. Yakışıklılığıyla ön plana çıkan Burak Kaya’nın eski sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…