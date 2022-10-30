Kızılcık Şerbeti’nin Yıldızı Evrim Alasya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Evrim Alasya Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi, geçtiğimiz cuma itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, farklı konusundan oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekti. Kızılcık Şerbeti dizisinde modern kadını temsil eden Evrim Alasya ise, Kıvılcım adına bir okul müdürüne hayat vermeye başladı! Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, aslen nereli? Evrim Alasya nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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