Kızılcık Şerbeti’nin Yıldızı Evrim Alasya Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Evrim Alasya Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi, geçtiğimiz cuma itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, farklı konusundan oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekti. Kızılcık Şerbeti dizisinde modern kadını temsil eden Evrim Alasya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi, geçtiğimiz cuma itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Sezona iddialı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, farklı konusundan oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekti. Kızılcık Şerbeti dizisinde modern kadını temsil eden Evrim Alasya ise, Kıvılcım adına bir okul müdürüne hayat vermeye başladı! Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, aslen nereli? Evrim Alasya nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 09:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.