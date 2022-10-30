Şeyma Subaşı Bornozunun Arasını İyice Açtı; Göğüs Dekoltesi Ortalığı Salladı! “Aman Meedo Görmesin!” Güzelliği, Fiziği, Çekiciliği Her Şeye Yetti! Alev Alev…

Acun Ilıcalı’yla 9 yıl kadar birlikte olan Şeyma Subaşı, ününe ün katmıştı. Acun Ilıcalı’yla sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı, boşanma kararı sonrasında bir daha bir ilişki yaşamamışlardı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan sonra birçok isimle anılmıştı ama gerçek aşkı Mısırlı milyoner Meedo’da bulmuştu. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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