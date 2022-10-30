Şeyma Subaşı Bornozunun Arasını İyice Açtı; Göğüs Dekoltesi Ortalığı Salladı! “Aman Meedo Görmesin!” Güzelliği, Fiziği, Çekiciliği Her Şeye Yetti! Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, bornozlu paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Göğüs dekoltesini göstermek adına üzerindekini aralayan Şeyma Subaşı, “Aman Meedo görmesin” yorumlarını aldı. Güzelliği, fiziği ve çekiciliğiyle alev alev yakan Şeyma Subaşı, ağızların açık kamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla 9 yıl kadar birlikte olan Şeyma Subaşı, ününe ün katmıştı. Acun Ilıcalı’yla sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı, boşanma kararı sonrasında bir daha bir ilişki yaşamamışlardı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan sonra birçok isimle anılmıştı ama gerçek aşkı Mısırlı milyoner Meedo’da bulmuştu. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.