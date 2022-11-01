- 01 Kas 2022 - 16:25 G: 01 Kas 2022 - 16:46

Masterchef Fatma Nur’da Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Olay Olsun İstedi; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bölüm Başına 10 Bin Lira Alacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ve Survivor resmen birleşiyor! Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, sırf olay olsun diye öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Bölüm başına 10 bin lira alacağı konuşulan Fatma Nur, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar...

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacı Fatma Nur yine birçok kişiyle kavga ederek olay üzerine olay yaratmıştı. Daha yarışmanın başında Kıvanç’la tartışan Fatma Nur, bölümün sonlarına doğru Burak Kaya’ya cephe almıştı. Her günü olay yaratan Fatma Nur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Kas 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Durmak Nedir Bilmiyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Kırodur O!” mask
İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Durmak Nedir Bilmiyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Kırodur O!”
Zeynep Bastık Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” mask
Zeynep Bastık Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!”
Melike Şahin Evli Çıktı; Ortalık Yıkıldı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yaratmıştı, Eşine Hitabı Şoktan Şoka Şoktu! Meğer Melike Şahin… mask
Melike Şahin Evli Çıktı; Ortalık Yıkıldı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yaratmıştı, Eşine Hitabı Şoktan Şoka Şoktu! Meğer Melike Şahin…
Seda Sayan’dan Son Dakika Hamlesi! Programı Bıraktı; “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi, Esti Gürledi! Yapımcı Defalarca Kez Telefon Etti Ama… mask
Seda Sayan’dan Son Dakika Hamlesi! Programı Bıraktı; “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi, Esti Gürledi! Yapımcı Defalarca Kez Telefon Etti Ama…
Dar Gelirli Ailelere Doğalgaz Yardımı Müjdesi! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak? Doğalgaz Yardımı Kasım Ayı İçin Yattı Mı? mask
Dar Gelirli Ailelere Doğalgaz Yardımı Müjdesi! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak? Doğalgaz Yardımı Kasım Ayı İçin Yattı Mı?
Hadise Hayatının Şokunu Yaşayacak! Mehmet Dinçerler’in Yanındaki Güzel Şok İçerisinde Bıraktı! Daha 1 Ay Önce Boşanmıştı Ama… mask
Hadise Hayatının Şokunu Yaşayacak! Mehmet Dinçerler’in Yanındaki Güzel Şok İçerisinde Bıraktı! Daha 1 Ay Önce Boşanmıştı Ama…
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in Dekolteli Pozları Olay Oldu! Gizem Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in Dekolteli Pozları Olay Oldu! Gizem Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 19 İlde En Az 9.380 Lira Maaşla Çalışmalar Başlanacak! 18 ve 48 Yaş Arasındaki Herkes Başvurabiliyor! mask
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 19 İlde En Az 9.380 Lira Maaşla Çalışmalar Başlanacak! 18 ve 48 Yaş Arasındaki Herkes Başvurabiliyor!
Kısmetse Olur Cansel Çördük Sonunda Bunu da Yaptı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Sosyal Medya Sallandı! Kafasında Şampanya Şişesi Parçalayınca… mask
Kısmetse Olur Cansel Çördük Sonunda Bunu da Yaptı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Sosyal Medya Sallandı! Kafasında Şampanya Şişesi Parçalayınca…
Petek Dinçöz Kalça Dansıyla Ortalığı Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kızmıyor Mu?” mask
Petek Dinçöz Kalça Dansıyla Ortalığı Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kızmıyor Mu?”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zeynep Bastık Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!” mask
Zeynep Bastık Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Sana Bir Şeyler Oldu!”
İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Durmak Nedir Bilmiyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Kırodur O!” mask
İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Durmak Nedir Bilmiyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Kırodur O!”
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Hadise Hayatının Şokunu Yaşayacak! Mehmet Dinçerler’in Yanındaki Güzel Şok İçerisinde Bıraktı! Daha 1 Ay Önce Boşanmıştı Ama… mask
Hadise Hayatının Şokunu Yaşayacak! Mehmet Dinçerler’in Yanındaki Güzel Şok İçerisinde Bıraktı! Daha 1 Ay Önce Boşanmıştı Ama…
Seda Sayan’dan Son Dakika Hamlesi! Programı Bıraktı; “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi, Esti Gürledi! Yapımcı Defalarca Kez Telefon Etti Ama… mask
Seda Sayan’dan Son Dakika Hamlesi! Programı Bıraktı; “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi, Esti Gürledi! Yapımcı Defalarca Kez Telefon Etti Ama…
Melike Şahin Evli Çıktı; Ortalık Yıkıldı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yaratmıştı, Eşine Hitabı Şoktan Şoka Şoktu! Meğer Melike Şahin… mask
Melike Şahin Evli Çıktı; Ortalık Yıkıldı! Aralarındaki Yaş Farkı Olay Yaratmıştı, Eşine Hitabı Şoktan Şoka Şoktu! Meğer Melike Şahin…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL