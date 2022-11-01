Masterchef Fatma Nur’da Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Olay Olsun İstedi; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bölüm Başına 10 Bin Lira Alacak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ve Survivor resmen birleşiyor! Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, sırf olay olsun diye öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Bölüm başına 10 bin lira alacağı konuşulan Fatma Nur, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar...
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacı Fatma Nur yine birçok kişiyle kavga ederek olay üzerine olay yaratmıştı. Daha yarışmanın başında Kıvanç’la tartışan Fatma Nur, bölümün sonlarına doğru Burak Kaya’ya cephe almıştı. Her günü olay yaratan Fatma Nur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.