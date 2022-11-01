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01 Kas 2022 - 16:25

Masterchef Fatma Nur’da Survivor 2023’te! Acun Ilıcalı Olay Olsun İstedi; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Bölüm Başına 10 Bin Lira Alacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ve Survivor resmen birleşiyor! Masterchef yarışmacısı olan Fatma Nur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, sırf olay olsun diye öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Bölüm başına 10 bin lira alacağı konuşulan Fatma Nur, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar...