Aleyna Tilki Beyaz Jartiyeri ve Mavi İç Çamaşırıyla Yaktı Yıktı! “Ancak Böyle Söz Ettirir Kendinden!” %1 Giyinik Halleri Başları Döndürdü…
Şarkılarını dillere dolandıran Aleyna Tilki’nin sosyal medya paylaşımı ortalığı kattı karıştırdı! Beyaz bir jartiyer ve mavi bir iç çamaşırı giyen Aleyna Tilki, tepki üzerine tepki topladı. Sık sık cesur kıyafetler tercih eden Aleyna Tilki’ye birçok kişi ise “Ancak böyle söz ettirir kendinden” yorumlarında bulundu! Adeta %1 giyinik halde bulunan Aleyna Tilki’nin fiziği ise başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl “Sır” isimli şarkısını çıkaran ve Türkiye gündemini sallayan Aleyna Tilki, sadece bunlarla kalmamış ve yabancı dilde de şarkılar çıkarmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk kez “Tanırım İntiharı” isimli şarkıyla gündeme gelecek olan Aleyna Tilki, klibi için Londra’ya elini uzatmıştı. Klipteki tarzıyla ve kombiniyle milyonları şaşırtan Aleyna Tilki, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.