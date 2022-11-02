Aleyna Tilki Beyaz Jartiyeri ve Mavi İç Çamaşırıyla Yaktı Yıktı! “Ancak Böyle Söz Ettirir Kendinden!” %1 Giyinik Halleri Başları Döndürdü…

Geçtiğimiz yıl “Sır” isimli şarkısını çıkaran ve Türkiye gündemini sallayan Aleyna Tilki, sadece bunlarla kalmamış ve yabancı dilde de şarkılar çıkarmıştı. Uzun bir aradan sonra ilk kez “Tanırım İntiharı” isimli şarkıyla gündeme gelecek olan Aleyna Tilki, klibi için Londra’ya elini uzatmıştı. Klipteki tarzıyla ve kombiniyle milyonları şaşırtan Aleyna Tilki, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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