Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan İtalyan yemekleri mücadelesinin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Fatma Nur’un takımı kazanınca birçok kişi hayatının şokunu yaşamıştı. Fatma Nur’un hal ve hareketleri ise en sonunda seyirciyi çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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