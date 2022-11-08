Şeyma Subaşı’nın Düğün İstekleri Dudakları Uçuklattı! Mohammed Alsaloussi Başını Duvarlara Vuracak… “Ne Bitmez Çilen Varmış Enişte!” Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, düğün istekleriyle dudakları uçuklattı. Mohammed Alsaloussi’yle barıştıktan sonra hayatı yeniden komple değişen Şeyma Subaşı’nın kısa bir süre önce evlenmeye yeniden karar vermelerini duyurması ağızları açık bırakmıştı. Şeyma Subaşı’nın biricik aşkında istedikleri ise “Ne bitmez bir çilen varmış be enişte” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilenler…
Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 9 yıl kadar aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl evli kalmışlardı. Boşanmadan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’de aradığı aşkı bulmuştu. Bir barışıp bir küsen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce düğün hazırlıklarına başladıklarını duyurmuşlardı. Şeyma Subaşı’nın düğün için istedikleri ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.