Şeyma Subaşı’nın Düğün İstekleri Dudakları Uçuklattı! Mohammed Alsaloussi Başını Duvarlara Vuracak… “Ne Bitmez Çilen Varmış Enişte!” Neler Oldu Neler…

Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 9 yıl kadar aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl evli kalmışlardı. Boşanmadan sonra bir daha yan yana gelmeyen Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi’de aradığı aşkı bulmuştu. Bir barışıp bir küsen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce düğün hazırlıklarına başladıklarını duyurmuşlardı. Şeyma Subaşı’nın düğün için istedikleri ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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