Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Ara 2022 - 11:26

Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor…

Ünlü oyuncu Demet Özdemir arabada verdiği pozuyla çağ açıp çağ kapattı. Oğuzhan Koç’un bile eşi olduğu halde en az yüz kere düşeceği pozları görenler tekrar tekrar bakıyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu pozları ve konuya ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...