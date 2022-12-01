Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor…
Ünlü oyuncu Demet Özdemir arabada verdiği pozuyla çağ açıp çağ kapattı. Oğuzhan Koç’un bile eşi olduğu halde en az yüz kere düşeceği pozları görenler tekrar tekrar bakıyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu pozları ve konuya ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
30 yaşındaki genç ve güzel oyuncu Demet Özdemir, uzun süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç’la ilişkisini resmiyete döküp evlendi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran evlilik yılın düğünü olarak da nitelendirilmişti. Şimdiyse eşiyle beraber zaman geçiren ve hem iş hayatında hem de özel hayatında istediği seviyeye erişen Özdemir, paylaşımlarını da arka arkaya yapmaya devam ediyor. Peki, neydi o paylaşım?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.