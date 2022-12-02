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02 Ara 2022 - 11:25

Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Yine Çok Canlar Yaktı! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! 40 Milyonluk Yeni Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki…

Güzelliğiyle ve sesinin muhteşemliğiyle milyonların ilgisini üzerine çeken Hadise’nin göğüs dekoltesi yine çok canlar yaktı! Vücuduna yapışan kıyafeti ve göğüs dekoltesiyle 40 milyon liraya aldığı evinden kareler paylaşan Hadise, yürekleri yaktı! İşte Hadise’nin çok konuşulan o kareleri…