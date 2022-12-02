Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Yine Çok Canlar Yaktı! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! 40 Milyonluk Yeni Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki…
Güzelliğiyle ve sesinin muhteşemliğiyle milyonların ilgisini üzerine çeken Hadise’nin göğüs dekoltesi yine çok canlar yaktı! Vücuduna yapışan kıyafeti ve göğüs dekoltesiyle 40 milyon liraya aldığı evinden kareler paylaşan Hadise, yürekleri yaktı! İşte Hadise’nin çok konuşulan o kareleri…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında Mehmet Dinçerler’le dünya evine girmişti. 5 ay kadar evli kaldıktan sonra apar topar boşanma kararı alan Hadise, sevenlerini derinden üzmüştü. Kıskançlık ve kısıtlama yüzünden boşanma kararı alan Hadise’nin çok geçmeden adı Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışmıştı. Söylemezsem Olmaz ekibiyle adeta birbirine giren Hadise, en sonunda isyan etmişti. Kötü günleri geride bırakan güzeller güzeli şarkıcı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerle başları döndürdü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.