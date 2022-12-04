Ömür Gedik'in Paylaştığı Son Fotoğrafı Olay Oldu! Ömür Gedik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ömür Gedik Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim?

Türkiye’nin ünlü isimlerinden biri olan Ömür Gedik, şimdilerde ekranlardan uzak gazetelere yakın bir yaşam sürerken; sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekmeye başladı. Yeni paylaşımı ile bir tartışma başlatan Ömür Gedik, resmen değişimi ile tanınmaz hale geldi. Ki, Ömür Gedik’i tanıyamayan ünlü isimler oldu! Peki, Ömür Gedik ne paylaştı? Ömür Gedik nasıl bir değişim geçirdi? Ömür Gedik estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...