Ömür Gedik'in Paylaştığı Son Fotoğrafı Olay Oldu! Ömür Gedik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ömür Gedik Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim?
Türkiye’nin ünlü isimlerinden biri olan Ömür Gedik, şimdilerde ekranlardan uzak gazetelere yakın bir yaşam sürerken; sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekmeye başladı. Yeni paylaşımı ile bir tartışma başlatan Ömür Gedik, resmen değişimi ile tanınmaz hale geldi. İşte detaylar...
Türkiye’nin ünlü isimlerinden biri olan Ömür Gedik, şimdilerde ekranlardan uzak gazetelere yakın bir yaşam sürerken; sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekmeye başladı. Yeni paylaşımı ile bir tartışma başlatan Ömür Gedik, resmen değişimi ile tanınmaz hale geldi. Ki, Ömür Gedik’i tanıyamayan ünlü isimler oldu! Peki, Ömür Gedik ne paylaştı? Ömür Gedik nasıl bir değişim geçirdi? Ömür Gedik estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…
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04 Ara 2022 - 16:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.