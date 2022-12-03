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03 Ara 2022 - 11:48

Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Ortaya Çıktı! Süleyman Çakır ve Memati Baş Geri Geliyor! 2023 Yılına Sözleşmeler Tamam! Necati Şaşmaz İlk Kez Açıkladı…

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin başlangıç tarihi resmen ortaya çıktı! Süleyman Çakır ve Memati Baş’ın geri geldiği ve sözleşmelerinin yapıldığı ise ortalığı kattı karıştırdı! Necati Şaşmaz’ın ilk kez açıkladığı bu durum; Kurtlar Vadisi izleyicisinin havalara uçmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…