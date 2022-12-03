Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Ortaya Çıktı! Süleyman Çakır ve Memati Baş Geri Geliyor! 2023 Yılına Sözleşmeler Tamam! Necati Şaşmaz İlk Kez Açıkladı…
Bir döneme damgasını vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi’nin başlangıç tarihi resmen ortaya çıktı! Süleyman Çakır ve Memati Baş’ın geri geldiği ve sözleşmelerinin yapıldığı ise ortalığı kattı karıştırdı! Necati Şaşmaz’ın ilk kez açıkladığı bu durum; Kurtlar Vadisi izleyicisinin havalara uçmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, akıllarda kazılı kalmıştı. Türk Televizyon tarihine adını altın harflerle kazıtan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ise bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.