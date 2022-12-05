EYT’li Vatandaşa El Kol Titretecek Haber! Son Dakika Açıklama Geldi, Düzenlemenin Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…

Merak ile takip edilen gündem konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Taslağa ilişkin detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken, EYT düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağından borçlanmalara kadar pek çok konu netlik kazandı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? EYT düzenlemesinden emekli olanlar ne kadar maaş alacak? İşte, detaylar…

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