EYT’li Vatandaşa El Kol Titretecek Haber! Son Dakika Açıklama Geldi, Düzenlemenin Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…
Merak ile takip edilen gündem konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Taslağa ilişkin detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken, EYT düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağından borçlanmalara kadar pek çok konu netlik kazandı. İşte EYT ile ilgili son detaylar...
Merak ile takip edilen gündem konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Taslağa ilişkin detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken, EYT düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağından borçlanmalara kadar pek çok konu netlik kazandı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? EYT düzenlemesinden emekli olanlar ne kadar maaş alacak? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 17:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.