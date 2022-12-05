- 05 Ara 2022 - 17:19 G: 05 Ara 2022 - 17:23

EYT’li Vatandaşa El Kol Titretecek Haber! Son Dakika Açıklama Geldi, Düzenlemenin Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…

Merak ile takip edilen gündem konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Taslağa ilişkin detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken, EYT düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağından borçlanmalara kadar pek çok konu netlik kazandı. İşte EYT ile ilgili son detaylar...

Merak ile takip edilen gündem konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Taslağa ilişkin detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlarken, EYT düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağından borçlanmalara kadar pek çok konu netlik kazandı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? EYT düzenlemesinden emekli olanlar ne kadar maaş alacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Ara 2022 - 17:19 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
SGK 4a, 4b, 4c’li ve BAĞ-KUR’lu Emeklilerin Maaşları Belli Oldu! Sırtınızdaki Yük Kalkacak; Refaha Ereceksiniz! En Düşük Emekli Maaşı… mask
SGK 4a, 4b, 4c’li ve BAĞ-KUR’lu Emeklilerin Maaşları Belli Oldu! Sırtınızdaki Yük Kalkacak; Refaha Ereceksiniz! En Düşük Emekli Maaşı…
Emekli Vatandaşın Cebinden Cüzdanından Paralar Savrulacak! Tam Tamına 7.000 TL! Anında Teslim Edilecek; ATM'ye Giden Parasını Alacak... mask
Emekli Vatandaşın Cebinden Cüzdanından Paralar Savrulacak! Tam Tamına 7.000 TL! Anında Teslim Edilecek; ATM'ye Giden Parasını Alacak...
EYT’liler Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak! Maaş Hesaplama Robotu Patladı Gitti! Son Dönemece Girildi; Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
EYT’liler Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak! Maaş Hesaplama Robotu Patladı Gitti! Son Dönemece Girildi; Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı!
EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor? mask
EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer… mask
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması… mask
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız…  mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız… 
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli… mask
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli…
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
PTT’den Tık Diye 216 Lira Ödeme! Müracaata Hiç Gerek Yok! Kimliğini ve Faturanız Yanınızdaysa Alacaksınız! Sadece 5 Dakikada… mask
PTT’den Tık Diye 216 Lira Ödeme! Müracaata Hiç Gerek Yok! Kimliğini ve Faturanız Yanınızdaysa Alacaksınız! Sadece 5 Dakikada…
Asgari Ücretli Vatandaşın Eli Kulağında! Kritik Gün Bugün… 2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 10 Bin Lira Deniyordu Ama… mask
Asgari Ücretli Vatandaşın Eli Kulağında! Kritik Gün Bugün… 2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 10 Bin Lira Deniyordu Ama…
Aile Bakanlığı’ndan Çocuğu Olanlara Müjde Üzerine Müjde! 10 Dakikada Başvuru Yapana En Az 350 Lira… Maaş Gibi Tıkır Tıkır Ödenecek! mask
Aile Bakanlığı’ndan Çocuğu Olanlara Müjde Üzerine Müjde! 10 Dakikada Başvuru Yapana En Az 350 Lira… Maaş Gibi Tıkır Tıkır Ödenecek!
Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı! mask
Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı!
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı… mask
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu… mask
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL