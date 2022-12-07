Yasak Elma Dizisinde Bir Devrin Sonuna Gelindi! Başrol Herkese “Elveda!” Dedi; Twitter Yıkılıyor…

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümündeki bir sahne ile kafaları karıştırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir vedanın adeta ipuçlarını veren Yasak Elma dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan bu sene final sezonu ile seyirci karşısına çıktığı öğrenilen Yasak Elma dizisine veda edecek olan o isim, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor? Yasak Elma dizisinin ayrılacak olan isim belli mi? İşte, detaylar…

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