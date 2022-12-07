- 07 Ara 2022 - 16:07

Yasak Elma Dizisinde Bir Devrin Sonuna Gelindi! Başrol Herkese “Elveda!” Dedi; Twitter Yıkılıyor…

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümündeki bir sahne ile kafaları karıştırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir vedanın adeta ipuçlarını veren Yasak Elma dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümündeki bir sahne ile kafaları karıştırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir vedanın adeta ipuçlarını veren Yasak Elma dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan bu sene final sezonu ile seyirci karşısına çıktığı öğrenilen Yasak Elma dizisine veda edecek olan o isim, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor? Yasak Elma dizisinin ayrılacak olan isim belli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

07 Ara 2022 - 16:07 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Hapı Yuttu! Bir Yandan Mine Bir Yandan Türkan… “Hiç Kafası Yok!” Tepkiler Yığınla…. mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Hapı Yuttu! Bir Yandan Mine Bir Yandan Türkan… “Hiç Kafası Yok!” Tepkiler Yığınla….
Yargı Dizisinde Parla Krizi Ortalığı İyice Karıştırdı! Olay Boşanmaya Kadar Gidebilir; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer… mask
Yargı Dizisinde Parla Krizi Ortalığı İyice Karıştırdı! Olay Boşanmaya Kadar Gidebilir; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer…
Yargı Dizi Oyuncuları Geceye Damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit Başarılarının Karşılığını Aldı! mask
Yargı Dizi Oyuncuları Geceye Damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit Başarılarının Karşılığını Aldı!
Yalı Çapkını Dizisinden Yürekleri Yakan Ayrılık! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti! Ayrılık Şarkısı Bir de O İsim İçin Çaldı! Dizinin En Dişli İsmiydi Ama… mask
Yalı Çapkını Dizisinden Yürekleri Yakan Ayrılık! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti! Ayrılık Şarkısı Bir de O İsim İçin Çaldı! Dizinin En Dişli İsmiydi Ama…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Hepsi Yoluna Baktı, “Elveda” Deyip… 3 İsimde Yapımcıyla Görüşüp Vedasını Duyurdu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Hepsi Yoluna Baktı, “Elveda” Deyip… 3 İsimde Yapımcıyla Görüşüp Vedasını Duyurdu!
Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir? Taçsız Prenses Oyuncularını Duyanlar Şok Oldu! Taçsız Prenses Ne Zaman Yayınlanacak! mask
Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir? Taçsız Prenses Oyuncularını Duyanlar Şok Oldu! Taçsız Prenses Ne Zaman Yayınlanacak!
Sıcak Kafa Dizisi Neyi Anlatıyor? Sıcak Kafa Oyuncuları Kimlerdir? Sıcak Kafa Nerede Yayınlanıyor? mask
Sıcak Kafa Dizisi Neyi Anlatıyor? Sıcak Kafa Oyuncuları Kimlerdir? Sıcak Kafa Nerede Yayınlanıyor?
Gecenin Ucunda Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 6 Aralık 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gecenin Ucunda Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 6 Aralık 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Üç Kız Kardeş 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! 29 Kasım 2022 Kanal D Üç Kız Kardeş Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Üç Kız Kardeş 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! 29 Kasım 2022 Kanal D Üç Kız Kardeş Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 27. Son Bölüm Full İzle! 6 Aralık 2022 Baba Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 27. Son Bölüm Full İzle! 6 Aralık 2022 Baba Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Piyango! Yılbaşında Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor? mask
Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Piyango! Yılbaşında Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?
27 Bin Sağlıkçı İşbaşı Yapacak! Yüksek Maaş Garanti… Hangi Alanda Kaç Kişi Alınacak Hepsi Açıklandı! Milyonlar Bekliyordu… mask
27 Bin Sağlıkçı İşbaşı Yapacak! Yüksek Maaş Garanti… Hangi Alanda Kaç Kişi Alınacak Hepsi Açıklandı! Milyonlar Bekliyordu…
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
Yasak Elma Dizisinde Bir Devrin Sonuna Gelindi! Başrol Herkese “Elveda!” Dedi; Twitter Yıkılıyor… mask
Yasak Elma Dizisinde Bir Devrin Sonuna Gelindi! Başrol Herkese “Elveda!” Dedi; Twitter Yıkılıyor…
Duygu Özaslan Dekoltenin Ayarlarıyla Oynadı! “Abla Ne Olur İçine Bir Şey Giy!” Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı! mask
Duygu Özaslan Dekoltenin Ayarlarıyla Oynadı! “Abla Ne Olur İçine Bir Şey Giy!” Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı!
Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla İmzaları Attı! Kocası İçin Yaptıkları Artık Çileden Çıkardı… Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla İmzaları Attı! Kocası İçin Yaptıkları Artık Çileden Çıkardı… Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL