Yasak Elma Dizisinde Bir Devrin Sonuna Gelindi! Başrol Herkese “Elveda!” Dedi; Twitter Yıkılıyor…
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümündeki bir sahne ile kafaları karıştırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir vedanın adeta ipuçlarını veren Yasak Elma dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümündeki bir sahne ile kafaları karıştırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bir vedanın adeta ipuçlarını veren Yasak Elma dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan bu sene final sezonu ile seyirci karşısına çıktığı öğrenilen Yasak Elma dizisine veda edecek olan o isim, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor? Yasak Elma dizisinin ayrılacak olan isim belli mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Ara 2022 - 16:07 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.