- 11 Ara 2022 - 21:25

Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Nöbet Tutuyor! “Bir Yerden Tanıdık Hikaye!” Pınar Deniz Önlemi Akıları Yerinden Oynattı! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yargı’da Savcı llgaz rolüne hayat veren Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi, Pınar Deniz’e önlem almak amacıyla resmen nöbet tutmaya başladı! Birçok kişi ise bu hikayenin çok tanıdık olduğuna dair göndermelerde bulundu! Peki, neler oluyor?

Kara Sevda, Aşk101, Filinta ve son olarak Yargı’da rol alan Kaan Urgancıoğlu’nun muhteşem oyunculuk performansı izleyen herkesi büyülüyor. Hem karizmatik hem de yakışıklı bir oyuncu olan Kaan Urgancıoğlu’nun Pınar Deniz’le adı bir dönem aşk dedikodularına karışmıştı ama ikili bu iddialar “Şu anlık arkadaşız” diyerek yalanlamıştı. Bunun üzerine Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi resmen nöbet tutmaya başladı! İşte merak edilenler…

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11 Ara 2022 - 21:25 Ankara- Yaşam

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