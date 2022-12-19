Kısmetse Olur’a Survivor Berna Keklikler Geliyor! Yıllar Önce Zeyd Onu Terk Etmişti; İntikamını Çok Fena Alacak! İşlemler Tamamlandı…
Kısmetse Olur’a Survivor 2022 yarışmasına bulunan Berna Kekliklerin geldiği gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Göz6 programında Zeyd tarafından terk edilen ve akıllara kazınan o sözü duyan Berna Keklikler’in intikamını çok fena bir biçimde alacağı düşünülmeye başlandı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube ekranlarından seyircisine ulaşan Kısmetse Olur’un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmişti. Kızlar ve erkeklerden eleme adayları belli olmuştu. Simge ve Kaan arasından hayallerine veda eden isim Kaan olmuştu. Yarışmada yerine Furkan isimli bir kişi gelmişti. Yeni bölümü heyecanla beklenirken yarışmaya Zeyd’in unutamadığı eski sevgilisi Berna Keklikler’in geleceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.