Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Ara 2022 - 22:57

Kısmetse Olur’a Survivor Berna Keklikler Geliyor! Yıllar Önce Zeyd Onu Terk Etmişti; İntikamını Çok Fena Alacak! İşlemler Tamamlandı…

Kısmetse Olur’a Survivor 2022 yarışmasına bulunan Berna Kekliklerin geldiği gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Göz6 programında Zeyd tarafından terk edilen ve akıllara kazınan o sözü duyan Berna Keklikler’in intikamını çok fena bir biçimde alacağı düşünülmeye başlandı. İşlemlerin başlamasıyla birlikte seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…