Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market indirim füzesini salladı! Binlerce ürününü 40 lira gibi makul bir fiyatın altına satan Tarım Kredi Market, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde adeta müjdeyi verdi. Tavuğun kilosunu sadece 31 TL’ye, beyaz peyniri 29 TL’ye, zeytini ise 34 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market, herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Binlerce üründe muhteşem indirimler yaparak; vatandaşın bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. 15 Aralık ile 31 Aralık arasında geçerli olacak bu indirimin detayları ise sizlere Haberler Ankara olarak paylaşmak istedik! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.