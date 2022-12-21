- 21 Ara 2022 - 16:54 G: 21 Ara 2022 - 17:05

Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…

Tarım Kredi Market indirim füzesini salladı! Binlerce ürününü 40 lira gibi makul bir fiyatın altına satan Tarım Kredi Market, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde adeta müjdeyi verdi. Tavuğun kilosunu sadece 31 TL’ye, beyaz peyniri 29 TL’ye, zeytini ise 34 TL’ye satışa çıkaran Tarım Kredi Market, herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Binlerce üründe muhteşem indirimler yaparak; vatandaşın bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. 15 Aralık ile 31 Aralık arasında geçerli olacak bu indirimin detayları ise sizlere Haberler Ankara olarak paylaşmak istedik! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
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