Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…

Yapmış olduğu muhteşem indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Binlerce üründe muhteşem indirimler yaparak; vatandaşın bir kez daha yanında olduğunu gösterdi. 15 Aralık ile 31 Aralık arasında geçerli olacak bu indirimin detayları ise sizlere Haberler Ankara olarak paylaşmak istedik! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!