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23 Ara 2022 - 12:24

Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Mini Minnoş, Dünya Sevimlisi! “Çabuk Evlenin, Bebekleriniz Olsun!” Meğer O İsimle Aylardır…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 6’ya kalan isimlerden biri olan Burak Kaya’nın sevgilisi Masterchef’ten çıktı! Mini minnoş, dünya sevimlisi olan ismi görenler ise çok yakıştırdığı için “Çabuk evlenin, bebekleriniz olsun” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…