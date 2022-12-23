Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Mini Minnoş, Dünya Sevimlisi! “Çabuk Evlenin, Bebekleriniz Olsun!” Meğer O İsimle Aylardır…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 6’ya kalan isimlerden biri olan Burak Kaya’nın sevgilisi Masterchef’ten çıktı! Mini minnoş, dünya sevimlisi olan ismi görenler ise çok yakıştırdığı için “Çabuk evlenin, bebekleriniz olsun” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Ödül oyununun oynandığı Masterchef’te bu sezon elenen isimler yeniden ekranlara dönmüştü. Birlikte yemekler yapan eski ve yeni yarışmacılar, ödülü almak için kıyasıya mücadele etmişlerdi. Gün sonunda oyunu kazanan isim Kıvanç ve Burak Revanbahs olmuştu. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Burak Kaya’nın sevgilisi ise herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.