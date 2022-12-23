Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!

Dönem dönem yapmış olduğu muhteşem indirimlerle kadın – erkek, çoluk çocuk herkesin dikkatini üzerine çeken Watsons, kozmetik dünyanın başını çekiyor. Uygun fiyatlarla müşterilerinin dikkatini üzerine çeken Watsons’da başlayan yılbaşı indirimi ise yüzleri güldürdü. Maskaradan ıslak mendile, şampuandan temizleme jeline kadar birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan Watsons, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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