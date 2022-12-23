- 23 Ara 2022 - 12:53 G: 23 Ara 2022 - 13:00

Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!

Watsons yine milyonlarca kişinin yüzünü güldürdü. 1 Ocak’a kadar geçerli olacak bir indirime imzasını atan Watsons; BB kremi 109 TL’ye, ped çeşitlerini 39 TL’ye, maskarayı 56 TL’ye ve parfümleri 54 TL’ye satışa çıkardı. Sadece yetişenlerin alacağı Watsons indirimleri, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu muhteşem indirimlerle kadın – erkek, çoluk çocuk herkesin dikkatini üzerine çeken Watsons, kozmetik dünyanın başını çekiyor. Uygun fiyatlarla müşterilerinin dikkatini üzerine çeken Watsons’da başlayan yılbaşı indirimi ise yüzleri güldürdü. Maskaradan ıslak mendile, şampuandan temizleme jeline kadar birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan Watsons, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Ara 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

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Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
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Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim… mask
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor! mask
Migros Market’in Kırmızı Et ve Tavuk İndirimi Olay Oldu! Dana Gerdan 99 TL, Köfte 45 TL, Piliç Sarma 44 TL… Yetişen Alıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor! mask
Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
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