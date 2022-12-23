Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
Watsons yine milyonlarca kişinin yüzünü güldürdü. 1 Ocak’a kadar geçerli olacak bir indirime imzasını atan Watsons; BB kremi 109 TL’ye, ped çeşitlerini 39 TL’ye, maskarayı 56 TL’ye ve parfümleri 54 TL’ye satışa çıkardı. Sadece yetişenlerin alacağı Watsons indirimleri, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yapmış olduğu muhteşem indirimlerle kadın – erkek, çoluk çocuk herkesin dikkatini üzerine çeken Watsons, kozmetik dünyanın başını çekiyor. Uygun fiyatlarla müşterilerinin dikkatini üzerine çeken Watsons’da başlayan yılbaşı indirimi ise yüzleri güldürdü. Maskaradan ıslak mendile, şampuandan temizleme jeline kadar birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan Watsons, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.