5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros….
Market ürünlerinin fiyatlarında yeni yıldan önce zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son dönemde artan enflasyon ve olumsuz ekonomik koşullar sonrasında artan maket fiyatları ise dikkat çekiyor. Yeni haftada güncellenen market fiyatları arasında çiçek yağında ise dev indirim dikkat çekti. İşte Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili güncel durum...
Market ürünlerinin fiyatlarında yeni yıldan önce zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son dönemde artan enflasyon ve olumsuz ekonomik koşullar sonrasında artan maket fiyatları ise dikkat çekiyor. Yeni haftada güncellenen market fiyatları arasında çiçek yağında ise dev indirim dikkat çekti. Zamlar arasında büyük indirimin göze çarptığı ayçiçek yağında indirimler merak ediliyor. Peki, Şok, A101, Bim, Migros, Tarım Kredi ve Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? İşte marketlerin ayçiçek yağ fiyatları…
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28 Ara 2022 - 09:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.