- 28 Ara 2022 - 09:03 G: 28 Ara 2022 - 09:10

5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros….

Market ürünlerinin fiyatlarında yeni yıldan önce zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son dönemde artan enflasyon ve olumsuz ekonomik koşullar sonrasında artan maket fiyatları ise dikkat çekiyor. Yeni haftada güncellenen market fiyatları arasında çiçek yağında ise dev indirim dikkat çekti. İşte Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili güncel durum...

Market ürünlerinin fiyatlarında yeni yıldan önce zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son dönemde artan enflasyon ve olumsuz ekonomik koşullar sonrasında artan maket fiyatları ise dikkat çekiyor. Yeni haftada güncellenen market fiyatları arasında çiçek yağında ise dev indirim dikkat çekti. Zamlar arasında büyük indirimin göze çarptığı ayçiçek yağında indirimler merak ediliyor. Peki, Şok, A101, Bim, Migros, Tarım Kredi ve Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? İşte marketlerin ayçiçek yağ fiyatları… 

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28 Ara 2022 - 09:03 - Gündem

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