Seda Sayan’ın Kankası Safiye Soyman’ın Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yürek Hoplattı! “İyice Seda Oldun!” Görenler Şok İçerisinde…

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Seda Sayan, 7. Eşi Çağlar Ökten ile mutluluk denizinde son hızla yelken aladururken en yakın arkadaşı olan sanatçı Safiye Soyman’dan gelen bir paylaşım yürekleri ağza getirdi. Kısa sürede herkesi şaşkına çeviren, etkileşim yağmuruna tutulan o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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