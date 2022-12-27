Seda Sayan’ın Kankası Safiye Soyman’ın Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yürek Hoplattı! “İyice Seda Oldun!” Görenler Şok İçerisinde…
Sabahların Sultanı Seda Sayan’ın kankası Safiye Soyman, kasığına kadar açılan elbisesiyle yürek hoplattı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımın ardından yorumlarsa yağmur gibi yağdı. Peki, neler oluyor?
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Seda Sayan, 7. Eşi Çağlar Ökten ile mutluluk denizinde son hızla yelken aladururken en yakın arkadaşı olan sanatçı Safiye Soyman’dan gelen bir paylaşım yürekleri ağza getirdi. Kısa sürede herkesi şaşkına çeviren, etkileşim yağmuruna tutulan o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.