Kısmetse Olur Yarışmasına Melis Buse Betkayan Bombası! Büyük Kaosa, Saç Baş Yolduracak Kavgalara Hazır Olun! O Erkek Yarışmacı İçin Gemileri Yaktı…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında büyük bomba patladı! Geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden biri olan Melis Buse Betkayan’ın saç baş kavga edeceği ve kaos yaratacağı düşünülmeye başladı! O erkek yarışmacı için gemileri yakan Melis Buse Betkayan, herkesi şok etmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam 5 yıl önce ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında fırtınalar koparan Melis Buse Betkayan, milyonların gözde yarışmacılarından bir tanesi olmuştu. Hal ve hareketleriyle, kavga ve gürültüleriyle adeta yarışmanın yıldızı olan Melis Buse Betkayan’ın Aşkın Gücü formatında boy göstereceği iddia edildi. İddialar sadece bununla kalmadı ve Betkayan’ın talip olarak geleceği isim bile ifşa edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.