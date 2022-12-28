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28 Ara 2022 - 10:54

Kısmetse Olur Yarışmasına Melis Buse Betkayan Bombası! Büyük Kaosa, Saç Baş Yolduracak Kavgalara Hazır Olun! O Erkek Yarışmacı İçin Gemileri Yaktı…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında büyük bomba patladı! Geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden biri olan Melis Buse Betkayan’ın saç baş kavga edeceği ve kaos yaratacağı düşünülmeye başladı! O erkek yarışmacı için gemileri yakan Melis Buse Betkayan, herkesi şok etmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…