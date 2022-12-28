- 28 Ara 2022 - 10:54 G: 28 Ara 2022 - 11:08

Kısmetse Olur Yarışmasına Melis Buse Betkayan Bombası! Büyük Kaosa, Saç Baş Yolduracak Kavgalara Hazır Olun! O Erkek Yarışmacı İçin Gemileri Yaktı…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında büyük bomba patladı! Geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden biri olan Melis Buse Betkayan’ın saç baş kavga edeceği ve kaos yaratacağı düşünülmeye başladı! O erkek yarışmacı için gemileri yakan Melis Buse Betkayan, herkesi şok etmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 5 yıl önce ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında fırtınalar koparan Melis Buse Betkayan, milyonların gözde yarışmacılarından bir tanesi olmuştu. Hal ve hareketleriyle, kavga ve gürültüleriyle adeta yarışmanın yıldızı olan Melis Buse Betkayan’ın Aşkın Gücü formatında boy göstereceği iddia edildi. İddialar sadece bununla kalmadı ve Betkayan’ın talip olarak geleceği isim bile ifşa edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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